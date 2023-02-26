Якутск, 26 февраля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В результате столкновения двух микроавтобусов на автодороге «Вилюй» в Вилюйском районе в Якутии пострадали, согласно предварительным данным, шесть человек. Об этом 26 февраля сообщает управление ГИБДД МВД по региону в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что ДТП произошло на 353-м километре автомобильной дороги федерального значения «Вилюй» около 16:30 (10:30 мск).

«Водитель автомашины Toyota Estima при обгоне попутно следовавшего транспортного средства выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Hiace, после чего один из микроавтобусов загорелся. Предварительно известно о шестерых пострадавших», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что была госпитализация людей в Горный район и добавляется, что по итогам освидетельствования выяснилось, что водители обоих транспортных средств были трезвы. Ведётся проверка по факту ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее департамент транспорта Москвы полностью перекрыл движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за столкновения двух автомобилей.