Тель-Авив, Израиль, 26 февраля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Неизвестные лица обстреляли автомобиль с двумя гражданами Израиля в районе города Хавара. Получившие ранения израильтяне скончались, сообщила 26 февраля государственная радиостанция Kan.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Силы безопасности Израиля на месте стрельбы

Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан. Погибшими оказались двадцатилетние жители еврейского поселения Хар-Браха, расположенного недалеко от места инцидента. Они получили серьезные огнестрельные ранения. Несмотря на попытки медиков оказать им помощь и перевезти на вертолете в больницу, они скончались.

В настоящее время ведется преследование устроивших стрельбу. Район обследуют военнослужащие армии обороны Израиля.

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Ранее сообщалось, что 27 января 2023 года в синагоге в Восточном Иерусалиме были убиты семь человек. Полиция Израиля во время расследования теракта задержала 42 человека.