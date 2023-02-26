Вашингтон, 26 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. С высокой долей вероятности пандемия коронавирусной инфекции в мире была вызвана утечкой из китайской лаборатории. К такому выводу пришли в министерстве энергетики США. Об этом со ссылкой на источники заявили знакомые с содержанием секретного доклада разведки, представленного в Белый дом и членам американского Конгресса, сообщает The Wall Street Journal.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Эта версия не нова. Ранее о ней заявляли в Федеральном бюро расследований. В документе при этом отмечается, что другие разведывательные ведомства придерживаются противоположного мнения по поводу причин возникновения SARS-CoV-2. Они склоняются к естественному происхождению коронавируса через мутацию в животных.

Как утверждают источники издания, в минэнерго не до конца уверены в своих данных в новой версии. При этом вариант намеренного заражения при разработке биологического оружия не рассматривается, речь может идти только о непреднамеренной утечке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель советника теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявлял, что одной из версий происхождения SARS-CoV-2 является утечка из лаборатории в китайском Ухане. По его словам, такая версия ― самая «достоверная» и этому появляется всё больше доказательств.

Такую же версию допускали и американские учёные. Об этом было заявлено в секретном докладе Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса.

Напомним, в ВОЗ ранее заявили, что собираются предпринимать дальнейшие попытки расследования причин появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Это продолжится до тех пор, пока эта работа не увенчается успехом. Цель учёных — понять, где и когда впервые был обнаружен вирус.