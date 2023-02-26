Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки допустило, что пандемия COVID-19 в мире могла быть вызвана утечкой образцов из китайской лаборатории. Об этом 26 февраля сообщило издание The Wall Street Journal.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Как утверждает издание, в июне 2021 года национальная лаборатория правительства США предложила рассматривать вышеуказанную теорию как «правдоподобную». Однако в августе того же года разведка США поддала сомнению данную теорию.

Версию о лабораторном происхождении образцов коронавируса изначально поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР), заключило WSJ.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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