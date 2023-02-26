Вашингтон, 26 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки допустило, что пандемия COVID-19 в мире могла быть вызвана утечкой образцов из китайской лаборатории. Об этом 26 февраля сообщило издание The Wall Street Journal.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

Как утверждает издание, в июне 2021 года национальная лаборатория правительства США предложила рассматривать вышеуказанную теорию как «правдоподобную». Однако в августе того же года разведка США поддала сомнению данную теорию.

Версию о лабораторном происхождении образцов коронавируса изначально поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР), заключило WSJ.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом.