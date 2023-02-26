Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM ГУ МЧС по Свердловской области призвало жителей региона отказаться от поездок из-за снегопада и сильного ветра 27 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Снегопад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 15 м/с, сильные осадки в виде снега», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что такие погодные явления могут вызвать осложнения на дороге, поэтому автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными. ГУ МЧС также призывает обходить шаткие строения и конструкции.

По данным регионального главка, снегопады и сильный ветер ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в ряде районов Челябинской и Тюменской областей.