Донецк, 26 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Видеозапись удара двух штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России авиационными фугасными бомбами ФАБ-500 по представляющим из себя элемент эшелонированной линии обороны укрепрайона позициям вооружённых формирований Украины на господствующей высоте в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) опубликовало 26 февраля РИА Новости.

Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа экипажей штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе СВО

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские самолёты сбрасывают две названные бомбы на вражеские позиции, после чего происходят мощные взрывы.

«Работали два штурмовика Су-25 «Грач». На видео можно заметить террикон, а на терриконе и вокруг него сплошной укрепрайон. Он создавался там на протяжении последних 9 лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы. И наши ВКС регулярно обрабатывают эту позицию. Сегодня отработали пятисотыми ФАБами по живой силе», — рассказал один из российских военнослужащих.

Также он уточнил, что нахождение военных ВСУ на этой высоте мешает продвижению российских штурмовых отрядов и потому авиация ВКС РФ наносит по ней удары.

«Для взятия Авдеевки, а оно неизбежно, это необходимо», — заключил российский военный.

При этом отмечается, что удар был нанесён утром 26 февраля, объективный контроль и видеофиксация его нанесения были произведены с помощью российского оптико-электронного разведывательного комплекса «Ирония».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Германии приветствовали мирный план, который предложил Китай для урегулирования украинского конфликта, однако судить о политике КНР будут по действиям этой страны, а не по заявлениям.