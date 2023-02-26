Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погиб подросток. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Уточняется, что дело будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённом лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами.

В настоящее время дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев аварии.

Также проверку по факту ДТП организовала областная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария в Ростове-на-Дону произошла около часа ночи 26 февраля. На улице Каскадной находящийся за рулём автомобиля Ford Focus несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В машине находилось ещё четверо подростков 15–16 лет. Один из них погиб, остальные с травмами были доставлены в больницу.