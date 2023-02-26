Луга , Ленинградская область, 26 февраля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Склад бытовой химии загорелся 26 февраля на заводе в городе Луге Ленинградской области. Пожару присвоен высший ранг сложности. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Информация о пожаре по пр. Комсомольском в городе Луге поступила в дежурную часть МЧС в 14:04 26 февраля. Известно, что здание, где расположен склад, принадлежит АО «Химик». Площадь пожара составляла порядка 100 квадратных метров. На его ликвидацию были направлены 24 сотрудника МЧС, применялось шесть единиц техники.

Пожар удалось локализовать, а около 16:30 поступило сообщение из спасательного ведомства о полной ликвидации горения.

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Ранее сообщалось, что 26 февраля две женщины погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области.