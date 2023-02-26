Донецк, 26 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Боевики ВСУ 26 февраля с помощью беспилотника сбросили на Кировский район Донецка боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Данных о пострадавших и разрушениях нет. С начала дня до 13:15 мск в Донецке зафиксировали 11 обстрелов с украинской стороны. Противник использовал ракеты и крупнокалиберные снаряды.

В течение 25 февраля силы ВСУ обстреляли Донецк 13 раз.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что снабжение Западом украинской армии более дальнобойным вооружением вынудит РФ отодвигать угрозу от своих границ.