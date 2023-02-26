Донецк, 26 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка при подрыве на запрещённой противопехотной мине «Лепесток», которые разбрасывают по городу в ходе обстрелов ВСУ, пострадала мирная жительница. Об этом 26 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

«В Кировском районе по улице Бирюзова в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» получила ранение женщина 1957 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины.