Берлин, , 17:00 — REGNUM Для удовлетворения потребностей в разработке программного обеспечения Германии требуется большое количество профессионалов. Поэтому канцлер Германии Олаф Шольц планирует привлечь в страну больше квалифицированных специалистов из Индии, особенно в области IT-технологий. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе визита в Бангалор на юге Индии 26 февраля федеральный канцлер добавил, что намерен упростить для них условия въезда в ФРГ.

«Помимо модернизации законодательства, мы намерены оптимизировать всю бюрократическую процедуру», ― подчеркнул Шольц.

Согласно планам, как отметил глава германского правительства, специалистам, к примеру, будет проще приехать в Германию со своими семьями. При этом на первых порах такую возможность предполагается предоставлять даже без конкретного предложения о работе.

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Издание напоминает, что в 2022 году посольство Германии в Нью-Дели выдало визы примерно 2,5–3 тыс. специалистам, в том числе в основном специалистам в области информационных технологий. В этом году ожидается значительное увеличение числа выданных виз.