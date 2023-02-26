В Москве перекрыли движение по внешней стороне ТТК из-за столкновения машин
Москва, 26 февраля 2023, 16:59 — REGNUM Департамент транспорта Москвы 26 февраля полностью перекрыл движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на место уже прибыли сотрудники оперативных служб. Данных о пострадавших нет, информацию уточняют.
Стоит отметить, что 26 февраля также произошло ДТП на северо-востоке Москвы с участием пяти машин. При их столкновении на Алтуфьевском шоссе пострадали два человека.