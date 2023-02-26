Астана, , 16:57 — REGNUM В аэропорту столицы Казахстана 25 февраля произошел конфликт из-за задержки рейса в Шымкент. Несколько пассажиров устроили потасовку, предъявляя претензии к администрации аэропорта и представителям компании FlyArystan, из-за чего были вызваны стражи порядка. По факту хулиганства составлены административные протоколы, сообщили 26 февраля в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Пассажиры Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, вылет рейса задерживался из-за метеоусловий в городе Шымкенте. Около 20 пассажиров устроили «разборки» на стойке регистрации. Они кидали в сотрудников аэропорта личными вещами, сумками и пластиковыми бутылками. Хулиганы повалили информационные щиты и ограждения. После нормализации ситуации пассажирам отмененного рейса были возвращены денежные средства за билеты.

В отношении одной из участниц потасовки — 27-летней жительницы Астаны — составлены административные протоколы по статьям «мелкое хулиганство» и «побои».

В комитете гражданской авиации Казахстана рассказали, что к пассажирам задержанного рейса было проявлено должное внимание — им выдавалось горячее питание и прохладительные напитки. Если в действиях авиакомпании выявят нарушения, будут приняты соответствующие меры, заверили в комитете.