Киев, 26 февраля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. На Украине никогда не было государственных переворотов. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова американского предпринимателя Илона Маска, назвавшего госпереворот на Украине в 2014 году несомненным фактом.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан на Украине

Читайте также: Илон Маск признал, что в 2014 году на Украине произошёл госпереворот

Он пояснил, что свободные общества влияют на государства путём диалога или выборов, а «порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств».

«Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди», ― подчеркнул в сообщении в Twitter Подоляк, посоветовав американскому бизнесмену «перестать читать российские газеты».

Ранее по теме: Майдан стал самой большой ошибкой Украины — депутат Рады

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск признал, что в 2014 году на Украине произошёл госпереворот. По его словам, в этом нет никаких сомнений.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, в результате которого к власти пришли бандеровцы и их пособники. Тогда Верховная рада отстранила от власти действующего на тот момент президента Украины Виктора Януковича, который вынужденно покинул страну. Затем было сформировано новое правительство под председательством Арсения Яценюка.