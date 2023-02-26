Москва, , 16:38 — REGNUM Российский футбольный союз подтвердил факт проведения в Тегеране товарищеского матча между национальными сборными России и Ирана по футболу. Об этом 26 февраля сообщило издание «Чемпионат».

Игрок сборной России Сергей Пиняев и главный тренер сборной России Валерий Карпин © Алексей Филиппов/РИА Новости

«РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Игра планируется 23 марта в Тегеране», — рассказали изданию в службе коммуникаций РФС.

Также в РФС добавили, что на данный момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых для проведения матча документов и деталей.

Ранее о проведении товарищеской встречи между сборными России и Ирана по футболу 26 февраля сообщил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

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