В пожаре на Сахалине погиб трёхлетний ребёнок
Корсаков, Сахалинская область, 26 февраля 2023, 16:40 — REGNUM После тушения пожара, произошедшего в одной из квартир в селе Соловьёвка Корсаковского городского округа на Сахалине, спасатели обнаружили погибшего трёхлетнего ребёнка. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба управления СКР по Сахалинской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, следователи устанавливают причины трагедии. Проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.