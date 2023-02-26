Корсаков, Сахалинская область, , 16:40 — REGNUM После тушения пожара, произошедшего в одной из квартир в селе Соловьёвка Корсаковского городского округа на Сахалине, спасатели обнаружили погибшего трёхлетнего ребёнка. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба управления СКР по Сахалинской области.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователи устанавливают причины трагедии. Проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.