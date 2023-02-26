Берлин, , 16:35 — REGNUM В Германии приветствовали мирный план, который предложил Китай для урегулирования украинского конфликта, однако судить о политике КНР будут по действиям этой страны, а не по заявлениям. Так прокомментировал представленный план Китая министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что решать ситуацию будут на Украине и в России. Ни Германия, ни Китай не будут принимать решения по проведению переговоров. Однако у КНР есть рычаги влияния на РФ, считает Писториус.

«Я приветствую предложение китайцев как инициативу, за которой должны последовать действия. У Китая есть влияние на Россию», — заявил министр в эфире радио Deutschlandfunk.

По словам Писториуса, он достоверно знает о том, что «Китай якобы планирует поставлять России дроны-камикадзе». Исходя их этих противоречий, о Китае следует судить по его действиям, а не по заявлениям, заявил министра обороны ФРГ.

Ранее сообщалось, что план Китая по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Китаю следовало бы включить пункт о выводе российских войск из зоны спецоперации.

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