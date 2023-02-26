Киев, 26 февраля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, «переход» российского Крыма под контроль Киева является условием для восстановления мира на Украине. Он написал об этом 26 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Крым якобы является украинской территорией, на которой проживают украинцы.

«Мы вернём украинский флаг на каждый кусочек украинской земли», — утверждает он в своём сообщении.

При этом украинский лидер закончил своё сообщение фразой «Крым будет свободным» на языке крымских татар.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за время спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине российскими войсками было уничтожено в общей сложности свыше 600 единиц авиационной техники украинских вооружённых формирований.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.