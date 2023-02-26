Париж, 26 февраля 2023, 16:33 — REGNUM Вооруженным силам стран Запада следует пересмотреть политику в отношении запасов боеприпасов. Об этом 26 февраля начальник главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард заявил газете Le Journal du Dimanche.

Поставка оружия Украине
Поставка оружия Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Недостаточные запасы — это авантюра», — сказал Буркхард.

По его словам, на подобную авантюру можно было бы пойти, если Запад сталкивался бы с войнами по своему выбору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон унизил Париж отменой в свою пользу заказа на подводные лодки для Австралии, но Франция этому не противодействовала.

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