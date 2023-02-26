Париж, 26 февраля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Вооруженным силам стран Запада следует пересмотреть политику в отношении запасов боеприпасов. Об этом 26 февраля начальник главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард заявил газете Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия Украине

«Недостаточные запасы — это авантюра», — сказал Буркхард.

По его словам, на подобную авантюру можно было бы пойти, если Запад сталкивался бы с войнами по своему выбору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон унизил Париж отменой в свою пользу заказа на подводные лодки для Австралии, но Франция этому не противодействовала.

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