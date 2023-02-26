Киев, , 16:32 — REGNUM Энергетические мощности Украины нужно готовить к следующему зимнему периоду, что может повлечь за собой новые перебои в электроснабжении. Об этом 26 февраля сообщили в телеграм-канале энергохолдинга ДТЭК.

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

«Придётся выводить в ремонт блоки АЭС и других электростанций. Закончится паводок, станет меньше электроэнергии. Всё это может привести к ограничениям, которые у нас были с октября прошлого года», — сказал глава ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он добавил, что в стране две недели удаётся избежать отключений света. Этому способствовало потепление, что помогло снизить потребление энергии, а также обильные паводки, что дало ГЭС возможность больше производить электроэнергии.

Стоит отметить, согласно данным компании «Укрэнерго» на 26 февраля, дефицит электроэнергии в стране сохранился только в Одесской области.

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