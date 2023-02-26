Прага, 26 февраля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Только один выход есть у Киева, чтобы завершить вооружённый конфликт, — отдать территории, заявил 26 февраля политолог Оскар Крейчи из Чехии в Parlamentni listy.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, вооружённый конфликт на Украине завершится «территориальными уступками» со стороны Киева. Это и есть самый вероятный вариант развития событий и при этом, вероятно, единственно возможный для Киева.

Он добавил, что российская спецоперация изменила мир. Как бы ни преподносили всё это СМИ, это мало что меняет. Что касается продолжающегося расширения антироссийских санкций, вред от них получают в итоге сами европейские страны.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены захватывать Крым. В Крыму ответили Зеленскому предложением готовиться к капитуляции.