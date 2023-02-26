Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал в интервью телеканалу CBS News о встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, которая прошла в ноябре 2022 года в Турции.

Уильям Бернс © Saul Loeb — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В интервью Бернс рассказал, что российский чиновник вел себя «вызывающе и даже дерзко». Глава ЦРУ расценил такую позицию как веру российского руководства в возможность «размолоть украинцев, измотать европейских союзников США».

Напомним, втреча Бернса и Нарышкина состоялась 14 ноября 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров тогда сообщил, что переговоры прошли по просьбе президента США Джо Байдена.