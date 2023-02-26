Тверь, 26 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В Тверской области снегопады привели к авариям на линиях электропередачи. Без света остались жители ряда муниципалитетов. В зоне особого риска оказался ряд районов, в том числе Ржевский, Бежецкий, Западнодвинский, Калининский, Нелидовский, Торжокский и Торопецкий.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Электрический столб

В настоящее время к восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате снегопадов, привлечены свыше 70 бригад, сообщили 26 февраля в пресс-службе «Тверьэнерго». Ликвидацией аварийных ситуаций занимаются более 250 специалистов энергосетей, привлечено 98 единиц техники.

Ранее сообщалось, что атмосферный фронт вызвал сильные снегопады в Тверской области. Колебания температуры и сильный ветер привели к налипанию мокрого снега на проводах и аварийным ситуациям на линиях электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии (США) около 85 тысяч домов и предприятий остались без электричества из-за циклона, который принес с собой порывистый ветер, снег, град и ливни.