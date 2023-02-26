Хирурга Леонида Рошаля госпитализировали и успешно прооперировали

Москва, , 16:15 — REGNUM Известный советский и российский хирург, профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль был в плановом режиме госпитализирован для замены сустава и успешно прооперирован. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе неправительственной организации «Национальная медицинская палата», передаёт РИА Новости.

Леонид Рошаль © Kremlin Pool/Global Look Press

«Всё у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно», — рассказал представитель «Национальной медицинской палаты».

Также он уточнил, что на данный момент доктор Рошаль продолжает находиться в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве был госпитализирован в реанимацию известный советский и российский хирург, профессор Леонид Рошаль.