Берлин, 26 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В предложенном Китаем плане урегулирования ситуации на Украине стоило бы оговорить пункт о выводе российских войск из зоны спецоперации. Такое мнение во время визита в Индию, где прошла встреча министров финансов G20, высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Welt.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Олаф Шольц

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«С моей точки зрения, нет чёткой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — заявил Шольц, подвергнув критике предложения Пекина.

При этом отмечается, что «с этим пунктом план станет невыполнимым, поскольку власти РФ чётко дали понять: вывод войск из зоны СВО невозможен, пока Россия не достигнет своих целей».

Также федеральный канцлер назвал правильным осуждение Пекином возможного применения ядерного оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Китай обнародовал план из 12 пунктов, выполнение которых, по мнению Пекина, приведёт к урегулированию конфликта на Украине. Так, ключевым звеном документа является прекращение боевых действий и возобновление переговоров. Также звучит призыв уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, разрешить гуманитарный кризис, прекратить односторонние санкции.