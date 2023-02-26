Только треть населения Литвы знает, что делать при мобилизации — опрос

Вильнюс, , 16:20 — REGNUM Почти половина жителей Литвы, участвовавших в опросе, сказали, что не знают алгоритм действий при объявлении в стране военной мобилизации. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба минобороны республики.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«На вопрос, знают ли они, что нужно делать в случае мобилизации, отрицательно ответили 48% участников опроса», — отметили в министерстве.

Сообщается, что ещё 19% опрошенных не смогли ответить на вопрос. 33% респондентов сказали, что знают порядок действий, которые нужны во время мобилизации.

Опрос проводился по заказу минобороны с 15 по 24 декабря 2022 года. Исследование охватило 1014 человек.

Напомним, в Литве проводится подготовка военнослужащих ВСУ. 24 февраля в республике сообщили о подготовке очередной партии, причём их учили действиям на заражённых территориях.

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