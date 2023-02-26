WSJ: Северная Африка стала «ненасытным покупателем» российских нефтепродуктов

Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Страны Северной Африки резко увеличили поставки топлива из России. Также зафиксирован значительный рост экспорта нефтепродуктов в Европу. Об этом заявили эксперты The Wall Street Journal.

Транспортировка нефти © Виталий Тимкив/РИА Новости

Как отмечено, страны Северной Африки стали «ненасытными покупателями» нефтепродуктов российского производства после введения против России санкций и сокращения закупок странами ЕС.

Из приведенных изданием данных следует, что Марокко закупило в 2021 году около 600 тыс. баррелей дизельного топлива, при этом всего за один месяц текущего года импортировало около 2 млн баррелей. Тунис в 2021 году почти не экспортировал российские нефтепродукты, а в январе 2023 года закупил 2,8 млн баррелей. Такая же ситуация наблюдается и в других странах Африки, в том числе в Египте, Ливии и Алжире.

Как считают эксперты издания, происходит реэкспорт нефтепродуктов из России в страны ЕС, что подрывает роль западных санкций.

Ранее Bloomberg сообщило, что, несмотря на введение с 5 декабря 2022 года потолка цен на российскую нефть ($60 за баррель), Россия не менее чем четыре недели продавала чёрное золото по средней цене $74 за баррель.

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