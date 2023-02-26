Москва, , 15:56 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, насколько далеко Россия намерена отодвигать западную угрозу от своих границ.

Сергей Шойгу © Вадим Савицкий/Минобороны РФ/РИА Новости

Глава Минобороны подчеркнул, что это зависит от того, какое оружие будет Запад поставлять Киеву.

Сергей Шойгу «Это зависит от того оружия, которое будет выдано».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии по случаю Дня защитника Отечества министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад угрожает России попытками лишения независимости и разделения, но они обречены на провал.