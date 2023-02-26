Шойгу: Россия намерена отодвигать западную угрозу от своих границ
Москва, 26 февраля 2023, 15:56 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, насколько далеко Россия намерена отодвигать западную угрозу от своих границ.
Глава Минобороны подчеркнул, что это зависит от того, какое оружие будет Запад поставлять Киеву.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии по случаю Дня защитника Отечества министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад угрожает России попытками лишения независимости и разделения, но они обречены на провал.