В Сомали при крушении вертолёта погибли не менее четырёх спецназовцев — СМИ
Могадишо, 26 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В провинции Нижняя Шабелле в Сомали произошло крушение вертолёта, в котором погибли не менее четырёх бойцов спецназа. Об этом 26 февраля сообщает новостной портал Somali Guardian.
По данным журналистов, авария произошла вечером 25 февраля возле базы ВВС Балдогл, в 95 км от столицы Могадишо. Вертолёт участвовал в учениях, спецназовцы в своё время были обучены инструкторами США и оснащены американской амуницией.
Сообщается, что некоторые СМИ пишут о восьми погибших, но официальных комментариев пока нет. Известно, что тела доставили на военную базу в Халане, где находится ряд посольств, в том числе американское.
Напомним, в Сомали продолжается гражданская война. Ополченцы региона Соль выступают за выход региона из состава штата Сомалиленд и за независимость.