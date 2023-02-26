Могадишо, 26 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В провинции Нижняя Шабелле в Сомали произошло крушение вертолёта, в котором погибли не менее четырёх бойцов спецназа. Об этом 26 февраля сообщает новостной портал Somali Guardian.

(сс) DVIDSHUB Вертолет

По данным журналистов, авария произошла вечером 25 февраля возле базы ВВС Балдогл, в 95 км от столицы Могадишо. Вертолёт участвовал в учениях, спецназовцы в своё время были обучены инструкторами США и оснащены американской амуницией.

Сообщается, что некоторые СМИ пишут о восьми погибших, но официальных комментариев пока нет. Известно, что тела доставили на военную базу в Халане, где находится ряд посольств, в том числе американское.

Напомним, в Сомали продолжается гражданская война. Ополченцы региона Соль выступают за выход региона из состава штата Сомалиленд и за независимость.