Саратов, , 15:50 — REGNUM В Саратове совершено нападение на медработников. Об этом 26 февраля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он уточнил, что инцидент произошёл днём 26 февраля в Заводском районе города. Пострадали две женщины-фельдшеры.

«В 14:38 (13:38 мск) фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыла на вызов […] По прибытии по вызову к женщине на фельдшеров напал её сын, стал избивать», ― написал глава министерства в телеграм-канале.

В результате медработникам потребовалась помощь. С подозрением на сотрясение мозга фельдшеры были доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля житель Саратова напал на 67-летнюю сотрудницу городской больницы. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения привезла в медучреждение бригада скорой помощи. После нападения дебошира, который был ранее судим, доставили в отдел полиции.