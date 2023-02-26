Доха, 26 февраля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. 27-летний российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) 250, который проходил в Дохе (Катар). Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили на официальном сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев

В финале турнира Даниил Медведев одержал уверенную победу над британским спортсменом Энди Марреем со счетом 2:0 (6:4, 6:4). Всего встреча заняла 1 час и 46 минут.

Отмечается, что для российского спортсмена этот титул ATP стал 17-м в профессиональной карьере теннисиста. На данный момент Медведев находится на третьем месте среди российских теннисистов за всю историю по количеству трофеев.