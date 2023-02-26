Будапешт, 26 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Решение о внесении в парламент Венгрии резолюции в поддержку политики венгерского правительства, направленной на мирное урегулирование на Украине, приняла коалиция правящих партий республики. Об этом 26 февраля рассказал лидер фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш в интервью радиостанции Kossuth.

Алексей Даничев/РИА Новости Здание венгерского парламента

Как уточнил Кочиш, правительство Венгрии неоднократно заявляло, что выступает за разрешение конфликта на территории Украины только с помощью переговоров, однако парламент республики так «до сих пор и не принял резолюцию, поддерживающую мир».

Также он отметил, что в связи с этим партия ФИДЕС совместно со своими младшими партнерами — христианскими демократами — намерена предложить венгерским депутатам одобрить такую резолюцию.

При этом глава фракции указал, что ЕС и США оказывают на Венгрию сильное давление, пытаясь втянуть республику в конфликт на Украине, и в том числе с помощью поставок оружия Киеву.

«Однако венгерский народ ясно дал понять, что Венгрия не хочет быть втянутой в войну», — заявил Кочиш, добавив, что также в резолюции будет содержаться негативное отношение венгерской стороны к антироссийским санкциям США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что конфликт на Украине можно было бы предотвратить, если бы НАТО гарантировало, что Украина в ближайшей перспективе не стала бы членом альянса.