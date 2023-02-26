Москва, 26 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы 26 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате инцидента пострадали два человека. На месте происшествия работают медики, сотрудники правоохранительных и экстренных служб, сообщили очевидцы автоаварии.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе. В районе дома № 56 столкнулись пять автомашин. В настоящее время дорожное движение в месте происшествия остановлено по всем четырем полосам.

Устраняются последствия аварии и устанавливаются причины и обстоятельства совершения ДТП.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 под Новгородом в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля. Причиной ДТП стали плохие погодные условия. В результате аварии из одного из грузовиков на трассу вылился битум.