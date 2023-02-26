Вашингтон, 26 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Украина превратится в очередной Афганистан для США, предупредил в своей статье для American Thinker бывший американский морской пехотинец Эрл Катагнус-младший.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Комментируя заявление глав объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Россия якобы «стратегически и тактически» проиграла на Украине, военный назвал эти слова «напыщенностью, граничащей с пропагандой или даже с дезинформацией».

До добра такая позиция не доведёт, считает автор статьи, напомнив, как Вашингтон давал подобные прогнозы по войне в Афганистане и в Ираке. А в итоге проиграл.

Военный считает, что НАТО недооценивает способность России ещё долго продолжать борьбу, адаптироваться к меняющимся условиям. Если стратегия США останется той же, это плохо закончится для Штатов.

«Нежелание Запада признать эти российские реалии приведёт лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», — считает Катагнус-младший.