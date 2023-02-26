Берлин, , 15:37 — REGNUM В Берлине проукраинские активисты сорвали цветы с выставленного перед диппредставительством России танка T-72, сообщает корреспондент РИА Новости.

Танк Т-72 перед посольством России в Берлине © IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

По сообщениям, активисты сбросили с российского танка все цветы, которые туда принесли жители Германии, чтобы почтить память погибших русских освободителей. При этом полиция Берлина продемонстрировала полное бездействие. Сотрудники правоохранительных органов не стали мешать активистам срывать цветы с танка. Тогда ряд неравнодушных горожан попытались отстоять цветы и вернуть их на место, но возникла потасовка.

«Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком <…> они хотят, чтобы в Берлин снова пришла война», — сказал корреспонденту очевидец этих событий.

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Как сообщало ИА REGNUM, задуманная в Берлине акция в память о начале спецоперации на Украине пошла не по плану. Жители Германии 25 февраля начали нести цветы именно в память о погибших русских военнослужащих.