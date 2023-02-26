Берлин, 26 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус в целом приветствует обнародованную мирную инициативу Китая. Об этом он сообщил в опубликованном 26 февраля интервью радио Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

Глава минобороны отметил, что решение о проведении переговоров принимают не Китай и не кто-либо ещё, кроме России и Украины.

«Я приветствую предложение китайцев, и в качестве инициативы тоже, но этому должны следовать поступки», — сказал министр.

По его мнению, этому предложению по Украине должно соответствовать конечное решение Пекина о поставке в Россию боевых дронов, о чём в настоящее время якобы идут переговоры.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2022 года своим указом запретил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.