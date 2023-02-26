Москва, 26 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было логичным и правильным. Об этом 26 февраля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

Сергей Пятаков/РИА Новости Сергей Нарышкин

«На мой взгляд, [приостановка участия России в ДСНВ] — абсолютно логичное, твёрдое и правильное решение», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что приостановка участия России в ДСНВ стала неожиданностью для стран Запада.

Напомним, 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, подчеркнув, что это именно приостановка, а не выход из указанного договора.