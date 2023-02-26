Вильнюс, 26 февраля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. У водителей грузовиков третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону, у въезда через границу из Польши должностные лица Литвы начали проверку документов на проезд через страну. Об этом сообщили в администрации транспортной безопасности республики.

Денис Абрамов/РИА Новости Фуры

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«При отсутствии необходимых документов они следовать через Литву не смогут», ― цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что контроль в приграничной зоне был введён в ночь на 26 февраля. Продолжительность его действия будет зависеть от развития ситуации, сказали в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша закрыла свои пункты пропуска грузовиков, оставив в работе только один. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал такой поступок Варшавы «идиотским».

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Из-за этого на въезде в Белоруссию образовались очереди фур. В Литве заявили, что не могут оперативно их ликвидировать или уменьшить. Как заявил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис, должностные лица трудятся изо всех сил, но, даже если удвоить число сотрудников погранслужбы, результата это не даст.

Добавим, что, по данным на 25 февраля, в очереди на переходе в населенном пункте Мядининкай стояли 570 грузовых автомобилей. Суммарно на литовско-белорусской границе, где работают четыре пропускных пункта, застряли более 1 тыс. фур.