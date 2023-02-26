Москва, 26 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Россия и Китай выстраивают честные конкурентные отношения в Африке. Эти страны не нарушают суверенитет африканских государств. В этом заключается отличие сотрудничества Китая и России со странами Африканского континента от методов бывших колонизаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Политика России, как, впрочем, и Китая — проверенных временем партнеров Африки — прагматична, естественным образом основывается на балансе национальных интересов»,— цитирует Богданова ТАСС.

По его мнению, Россия и Китай выстраивают равноправные отношения со странами Африки, при этом «здоровая, честная конкуренция никогда не мешает».

Дипломат также отметил, что у России в последнее время в Африке появились, помимо традиционных форм сотрудничества, новые, в том числе связанные с высокими технологиями. Он назвал среди таких создание сборочных предприятий, взаимодействие в космической сфере и в использовании мирного атома.

Ранее Михаил Богданов заявил, что в Африке существует высокая вероятность «подстрекательства западными государствами различных вооруженных группировок с целью свержения действующих властей».