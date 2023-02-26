Анкара, 26 февраля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Правительство Турции рассчитывает, что строительство АЭС «Аккую» будет завершено в запланированные сроки, несмотря на землетрясения. Об этом 25 февраля телеканалу A Haber сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Туран Салджы/Sputnik/РИА Новости Строительная площадка АЭС «Аккую»

«Есть отставание на одну–две недели, но в целом лишней задержки в календаре не ожидаем. Мы планируем закончить его к концу этого года», — сказал Донмез.

Он сообщил, что планирует на следующей неделе посетить объект, чтобы ознакомиться, как идут работы.

Напомним, АЭС «Аккую» возводят возле города Гюльнара в провинции Мерсин, находящейся по соседству с районом, пострадавшим от землетрясений. Станцию строят по российскому проекту. В работе принимают участие подрядчики из РФ.