Токио, 26 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Количество островов в Японии увеличилось в два раза после пересчёта, проведенного исследователями. С таким заявлением выступили представители Gismeteo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Изначально считалось, что на территории Японии расположено чуть более шести тысяч островов разного размера, однако исследование береговой охраны было основано на опросе, проведенном в 1987 году. Уточняется, что в старых данных перечислены только острова, окружность которых составляла 100 метров и более.

Новое исследование, проведенное с применением технологий цифрового картографирования, позволило ученым выявить ещё 7273 острова. Так, по последним данным, на территории Японии расположено 14 125 островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные в Японии рассказали о проблеме воздействия коровьей отрыжки на климат.