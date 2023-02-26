Число островов в Японии увеличилось в два раза после пересчёта
Токио, 26 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Количество островов в Японии увеличилось в два раза после пересчёта, проведенного исследователями. С таким заявлением выступили представители Gismeteo.
Изначально считалось, что на территории Японии расположено чуть более шести тысяч островов разного размера, однако исследование береговой охраны было основано на опросе, проведенном в 1987 году. Уточняется, что в старых данных перечислены только острова, окружность которых составляла 100 метров и более.
Новое исследование, проведенное с применением технологий цифрового картографирования, позволило ученым выявить ещё 7273 острова. Так, по последним данным, на территории Японии расположено 14 125 островов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные в Японии рассказали о проблеме воздействия коровьей отрыжки на климат.