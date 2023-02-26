Москва, 26 февраля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила Швейцарию в поддержке Украины в конфликте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Берн [столица Швейцарии — ред.] отказался от традиционной для себя нейтральности и однозначно выступил с поддержкой киевского неонацистского режима», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также представитель МИД добавила, что Швейцария причастна к предоставлению площадки для обсуждения европейской помощи Украине, а также места для обучения украинских военнослужащих инженерных войск.