Цхинвал, 26 февраля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Вторая за неделю лавина сошла на Транскавказскую магистраль. В настоящее время к месту происшествия направлены дорожники для расчистки путепровода. Об этом сообщили 26 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС Южной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«На Транскавказской автомагистрали близ населенного пункта Ванел сошла лавина, которая перекрыла проезжую часть дороги. На место выехали дорожные службы для расчистки трассы», — говорится в сообщении.

Отметим, это уже вторая лавина, сошедшая на Транскам в течение последней недели. Предыдущий случай был зафиксирован 20 февраля. В тот раз большая масса снега сошла вблизи противолавинной галереи.

Напомним, Транскавказская магистраль является единственным путепроводом, соединяющим Южную Осетию с Северной. По информации Гидрометслужбы, в период с 18:00 26 февраля до 18:00 27 февраля в горах Северной Осетии лавиноопасно, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.