Движение по Транскаму перекрыла сошедшая на дорогу лавина
Цхинвал, 26 февраля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Вторая за неделю лавина сошла на Транскавказскую магистраль. В настоящее время к месту происшествия направлены дорожники для расчистки путепровода. Об этом сообщили 26 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС Южной Осетии.
«На Транскавказской автомагистрали близ населенного пункта Ванел сошла лавина, которая перекрыла проезжую часть дороги. На место выехали дорожные службы для расчистки трассы», — говорится в сообщении.
Отметим, это уже вторая лавина, сошедшая на Транскам в течение последней недели. Предыдущий случай был зафиксирован 20 февраля. В тот раз большая масса снега сошла вблизи противолавинной галереи.
Напомним, Транскавказская магистраль является единственным путепроводом, соединяющим Южную Осетию с Северной. По информации Гидрометслужбы, в период с 18:00 26 февраля до 18:00 27 февраля в горах Северной Осетии лавиноопасно, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.