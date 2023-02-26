Казань, 26 февраля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Татарстане двое мужчин пострадали при опрокидывании снегохода на льду реки Кама, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Алексей Филиппов/РИА Новости Снегоход

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля на льду около города Чистополя.

«На расстоянии 300 м от берега на льду реки Кама двое мужчин 1984 и 1985 годов рождения не справились с управлением снегохода», — говорится в сообщении.

Уточняется, пострадавших на носилках передали бригаде скорой помощи. Мужчин доставили в Чистопольскую центральную районную больницу.

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