Тель-Авив, Израиль, 26 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Российский актёр Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня» и лишившийся ролей в театре МХТ имени Чехова за свои политические взгляды, написал очередное стихотворение «на злобу дня». Своё произведение он опубликовал на Youtube-канале.

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

В стихотворении автор пишет о «сохнущей в темнице» душе, о «грузе», который невозможно снять «покаяньем, раскаяньем, даже болью стыда». Обращается актёр к тем, кто «находит оправдание» происходящим событиям в России и на Украине, тем, кто «считает убожество раем», а «кровь ― водой».

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«Считая убожество раем, // А кровь называя водой, // Ты душу бессмертную даром // Рогатому свёл на убой», — написал актер.

«Тому оправданья не будет, кто мерзость в себе оправдал», ― добавил автор, возможно, адресуя эти строки и себе самому.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2023 года после разговора с худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским Дмитрия Назарова вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, за его высказывания о спецоперации по денацификации Украины уволили из театра.

Обиженный актёр покинул Россию и вместе с женой обосновался в Израиле. При этом артист не перестал нелицеприятно высказываться в адрес России и СВО. Регулярно он публикует в соцсетях стихи и песни собственного сочинения. Так, в одном из последних стихотворений Назаров предложил заменить актёров, которые выступили с критикой спецоперации и сбежали из России, деятелями культуры, которые не предавали свою Родину и искусство.

В другом своём произведении артист «излил свою боль» о жизни предателя, пожаловавшись на то, что каждый день в комментариях чаще получает термин «сволочь», чем приветствие.