Ульяновск, 26 февраля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В больницы Ульяновска обратились 19 студентов Ульяновского института гражданской авиации, у которых выявили кишечную инфекцию. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба областного минздрава.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Капельница

«13 из них получают лечение амбулаторно, шестеро — госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, студенты с жалобами поступали 25 и 26 февраля. Сотрудники ведомства проводят обследование работников пищеблока вуза. В министерстве был создан штаб для установления причин распространения инфекции.

Напомним, в ноябре 2022 года в школе села Ромны Амурской области к приготовлению пищи допустили работника, который распространил норовирусную инфекцию. Тогда заразились 23 школьника.