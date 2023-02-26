Киев, 26 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. На данный момент вооружённые формирования Украины ещё не получили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) производства США Patriot. Об этом 26 февраля заявил глава украинского минобороны Алексей Резников в интервью газете La Repubblica.

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Резников

Как отметил Резников, также украинская сторона хотела бы получить от Вашингтона БМП Bradley, бронетранспортеры Spartan, бронеавтомобили Mastiff и истребители.

«Ситуацию весной изменят системы ПВО IRIS-T, Patriot и ЗРК NASAMS. [Patriot] нам пока не поставили, наши военные учатся пользоваться ими», — сказал он, добавив, что Киев рассчитывает, что указанные ЗРК будут защищать небо и немецкие танки Leopard.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что целью стран коллективного Запада является «победа» над Россией чужими руками, и для этого они, по-видимому, готовы на любые расходы.