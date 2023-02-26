Москва, 26 февраля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. На будущей неделе президент России Владимир Путин намерен выступить на коллегии ФСБ, а также совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным будет принимать участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщили 26 февраля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что также российский лидер собирается пообщаться с представителями организации «Деловая Россия» и провести с членами Совбеза РФ еженедельное оперативное совещание.

Кроме того, указывается, что также в графике главы Российского государства на грядущей неделе запланированы другие события.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не может себе представить, как военные США будут «шастать» по российскими ядерным объектам, в то время как Вашингтон оказывает военную помощь Киеву.